اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي

2022/01/19 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تجتمع قوى الإطار التنسيقي، مساء الأربعاء، في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لبحث جملة ملفات، أبرزها قرار المحكمة الاتحادية، تأجيل البت بالدعوى المقامة ضد شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب.وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “اجتماع للإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة …

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