ناظم يناقش مع السفير الفرنسي اقامة عدد من المشاريع الثقافية والفنية المشتركة

2022/01/19 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي المشاريع الثقافية والفنية المشتركة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوزير استقبل في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفلييه، ومدير مكتب اليونسكو في العراق باولو فونتاني، وجرت خلال اللقاء مناقشة إقامة عدد من […]

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