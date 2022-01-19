2022/01/19 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، استثناء اصحاب الدراجات النارية “الدلفري” من قرار الحظر.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الأوامر صدرت الى جميع القطعات الامنية وفي مختلف المحافظات بالسماح لاصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات “الدلفري” السير في الشوارع وفتح المجال لهم وفي مختلف …

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