2022/01/19 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذير وزير خارجية أمريكا لأوكرانيا من "أيام صعبة" بسب الحشد الروسي، وتعليق رحلات طيران الإمارات إلى بعض الوجهات الأمريكية، واتفاق تجاري بالعملات المحلية بين تركيا والإمارات، وكبير خبراء الصحة في أمريكا يقول إن متحور أوميكرون قد يمثل نهاية فيروس كورونا، وصولا إلى أدنى درجة حرارة في مدينة سعودية منذ 30 عامًا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: أمريكا تحذر أوكرانيا من "أيام صعبة" بسبب روسيا.. ورحلات مُعلقة لطيران الإمارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: أمريكا تحذر أوكرانيا من "أيام صعبة" بسبب روسيا.. ورحلات مُعلقة لطيران الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).