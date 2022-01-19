مدرب أرسنال: منتخب الغابون أعاد أوباميانغ لنا دون توضيحات

2022/01/19 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، الأربعاء، أن اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، عاد إلى العاصمة البريطاينة، لندن، بعد أن أرسله منتخب بلاده من الكاميرون بسبب إصابته بفيروس كورونا

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