استهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان في كركوك

2022/01/19 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتعرض مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله للاستهداف في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي في كركوك تعرض للاستهداف مساء اليوم برمانة صوتية".

وأضاف المصدر أن "الاستهداف لم يتسبب بخسائر".

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