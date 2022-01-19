2022/01/19 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مديرية المرور العامة إلى أنَّ المخالف يعاقب بحجز الدراجة النارية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح للعاملين في مجال توصيل الطلبات السير في مختلف الأوقات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح للعاملين في مجال توصيل الطلبات السير في مختلف الأوقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).