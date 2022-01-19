الحشد الشعبي يحبط مخططاً ارهابياً خطيراً في “حاوي ديالى”

2022/01/19 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن الحشد الشعبي ، الاربعاء، عن احباط مخطط ارهابي خطير في حاوي ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الحشد الشعبي توغلت لاكثر من 13 كم في عمق حاوي العظيم اقصى شمال ديالى ضمن منخفضاته وتلالها العالية وتمكنت من اكتشاف اثنين من الممرات السرية التي كانت مهيا […]

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