القبض على 10مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/01/19 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على 10 مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية.وذكر بيان للداخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “نفذت قوة من مركز شرطة الشامية حملة واسعة بهدف البحث عن المطلوبين، تضمنت نشر المفارز والسيطرات المتحركة والثابتة، وأسفرت عن القاء القبض على 7 مطلوبين بقضايا من بينها جنائية”.واضاف […]

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