2022/01/19 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M5_TBnL42dI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للعدول عن قرارها.. موطنو مدينة الموصل يرفضون قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بإتهام المحافظ) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. للعدول عن قرارها.. موطنو مدينة الموصل يرفضون قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بإتهام المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).