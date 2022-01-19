بأمر البرهان.. وكلاء الوزراء يتولون مهام الوزراء في السودان

2022/01/19 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، وكلاء الوزارات المكلفين أصلا، بالقيام بأعباء الوزراء، فى إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات.

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