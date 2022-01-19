اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح6 - عباس علي العلي

2022/01/19 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الفهم الأجتماعي الحقيقي لدور اللغة في عملية الأندماج وتعزيز الروابط لا ينطلق فقط من الضرورة والحتمية فقط، بل يمتد إلى جعل المجتمع أكثر قدرة على البقاء المتطور من خلال تعزيز أدوات وروابط الشد الأجتماعي فيما بين الأفراد خارجا وداخل المجتمع والأخر، فمن خلال اللغة أصبح التقارب والتعاون والمشاركة متاحة أكثر مما يعزز من أنتقال المعرفة وتطورها، لا فالمجتمعات التي تملك لغة مشتركة عي أكثر المجتمعات التي لد ......





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