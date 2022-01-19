2022/01/19 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع “الكتب التكفيرية” في صلاح الدين

ظهرت المقالة القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع “الكتب التكفيرية” في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع “الكتب التكفيرية” في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع “الكتب التكفيرية” في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).