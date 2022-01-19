2022/01/19 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إيضاحاً بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي – الأردني.وقال إعلام النفط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة المشاريع النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها النقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل …

ظهرت المقالة وزارة النفط توضح بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي – الأردني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط توضح بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي – الأردني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط توضح بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي – الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).