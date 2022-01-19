2022/01/19 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاربعاء، عن توجيه امني جديد يخص الذين

يعملون في مجال توصيل الطلبات "الدلفري"

بالسير في الشوارع وفتح المجال لهم وفي

مختلف الأوقات وعدم التعرض لهم.

وقالت الخلية في بيا

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