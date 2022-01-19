بالصور.. ما خلفه استهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان

2022/01/19 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صورا تظهر استهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان بقنبلة يدوية في كركوك شمال العراق.

وتبين الصور الآثار التي خلفها الانفجار جراء قنبلة يدوية في فلكة اخوان التابعة لمنطقة رحيم اوا داخل مدينة كركوك مستهدفا مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

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