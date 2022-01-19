خيار جديد.. ذهاب الشخصيتين عن الترشيح

2022/01/19 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل توقع السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم الأربعاء، ذهاب الاطراف الكردية بعدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الى البرلمان وترك الخيار للتصويت.

وقال عثمان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحل الامثل للكرد اختيار شخصية كردية مستقلة توافقية لمنصب رئيس الجمهورية".

واضاف ان "خيار المستقل تتمناه جميع الاطراف الكردية لكن صعب التحقيق"، متوقعا "ذهاب الاطراف الكردية بعدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وترك الخيار للبرلمان والتصويت على احدهما".

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