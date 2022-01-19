قائد القوات البرية يوجه بفتح الطرق التي اغلقتها الثلوج

2022/01/19 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه قائد القوات البرية، قاسم المحمداوي، اليوم الاربعاء، بفتح الطرق التي اغلقتها الثلوج للحفاظ على سلامة المواطنين.وذكر بيان للقيادة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمداوي، اوصى القادة والآمرين ضمن المناطق الشمالية بضرورة متابعة مقاتليهم الأبطال والحفاظ على سلامتهم، وهم يعيشون ظروف مناخية صعبة؛ بسبب هطول […]

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