سبعة ملاكمون يمثلون العراق في بطولة اسيا بطشقند

2022/01/19 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… غادر منتخبنا الوطني تحت سن 22 سنة للملاكمة مساء اليوم الاربعاء الى العاصمة الأوزبكية طشقند للمشاركة في بطولة اسيا.وقال رئيس الاتحاد المركزي للملاكمة علي تكليف في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “هذه المشاركة هي باكورة عمل الاتحاد للموسم الجديد اذ وضعنا منهاجًا متكاملا للعام الحالي كانت بدايته المشاركة في هذا المحفل القاري”.[…]

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