القبض على إرهابيين اثنين يوزعان كتباً تكفيرية في صلاح الدين

2022/01/19 | 21:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين يوزعان كتباً تكفيرية في محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، إنه “بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أكدت وجود ارهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكتب التكفيرية التي تروج لافكار داعش الارهابي في منطقة […]

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