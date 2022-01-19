2022/01/19 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية توزيع كهرباء ديالى، اليوم الأربعاء، توضيحا بسبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة في المحافظة.وقال اعلام توزيع كهرباء ديالى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “الى أهالي محافظة ديالى العزيزة ، نود نُبين لكم سبب تراجع ساعات التجهيز يعود الى أطفاء الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي ( سيربل زهاب 132KV _ …

ظهرت المقالة كهرباء ديالى توضح سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ديالى توضح سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ديالى توضح سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).