2022/01/19 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدهم منتسب في الداخلية..القبض على 10 اشخاص من مثيري النزاع العشائري شرقي بغداد يتبع…

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القبض على 10 اشخاص من مثيري النزاع العشائري شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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