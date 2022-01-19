قرار رسمي: استثناء دراجات

2022/01/19 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، استثناء دراجات توصيل الطلبات "الدليفري" من قرار منع الحركة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "قرارًا أمنيًا صدر بالسماح لأصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات (الدلفري) السير في الشوارع وعدم التعرض لهم في الوقت الحالي".

وأكد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في بيان، أنّ "القرار صدر بعد المناشدات الكثيرة التي وردت إلى الجهات ذات العلاقة، وستعمل الجهات المعنية على تنظيم آلية عمل خاصة بهم لمنع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من استغلال نوع دراجاتهم النارية لتنفيذ مآربهم الخبيثة".

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في وقت سابق، منع حمل الدراجات النارية أكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

ويعاقب المخالف وفقًا للمرور بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها 100000 دينار استنادًا للمادة (25/ثانيًا/أ) من قانون المرور.

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