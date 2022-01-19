أوستن يؤكد على الدعم الأميركي لأمن الإمارات

2022/01/19 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، مجددا دعم الولايات المتحدة الثابت لأمن دولة الإمارات ودفاعها عن أرضها ضد كافة التهديدات، خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بحسب بيان للبنتاغون.

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