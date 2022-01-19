النائب الثاني لرئيس البرلمان يدعو الأجهزة الأمنية لملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة

2022/01/19 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الاستخباراتي.

وقال عبد الله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ندين وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مساء اليوم الأربعاء 2022/1/19 مكتبنا في محافظة كركوك"، معتبرا أنها "محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة".

وأضاف، أن "استهداف الإرهابيين الجبناء لمكتبنا في كركوك لن يثني عزيمتنا الوطنية والعمل داخل المؤسسة التشريعية لخدمة المواطنين"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الاستخباراتي".

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