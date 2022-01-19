شاخوان عبدالله: إستهداف الإرهابيين لمكتبنا في كركوك لن تثني عزيمتنا الوطنية

2022/01/19 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان سيادة نائب رئيس البرلمان الدكتور شاخەوان عبدالله أحمد وبشدة العمل الإرهابي الذي إستهدف مساء اليوم الأربعاء 2022/1/19 مكتب سيادته في محافظة كركوك في محاولة يائسة لزعزعة الأمن والإستقرار في المدينة.

نائب رئيس البرلمان وفي هذا البيان الصادر عنه إستنكر هذه الفعل الجبان مضيفاً بقوله” إستهداف الإرهابيين الجبناء لمكتبنا في كركوك لن تثني عزيمتنا الوطنية والعمل داخل المؤسسة التشريعية لخدمة المواطنين”، فيما دعا سيادته الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الإستخباراتي.

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