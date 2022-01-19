2022/01/19 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهم سرق مفتاح عجلة من جارته تمهيدا لسرقتها في بغداد يتبع…

ظهرت المقالة القبض على متهم سرق مفتاح عجلة من جارته تمهيدا لسرقتها في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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