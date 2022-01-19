بحيرة حمرين تحصل على 35 مليون متر مكعب كزيادة لخزينها من المياه

2022/01/19 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن زيادة خزين بحيرة حمرين بـ35 مليون م3 خلال 72 ساعة.وقال عضو مجلس ناحية السعدية السابق( 65كم شمال شرق بعقوبة) احمد الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خزين بحيرة حمرين شرقي السعدية بلغ قبل الامطار 140 مليون م3 واغلبها هي ترسبات طينية وفق تاكيدات المختصين لذا كان […]

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