2022/01/19 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مسؤول حكومي، الاربعاء، عن انحسار السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية على مناطق شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" السيول المتدفقة من لحدود العراقية- الايرانية صوب مناطق شرق ديالى خاصة وادي النفط في اطراف ناحية مندلي بدات بالانحسار بوتيرة متسارعة وبنسبة بلغت 80% بعد مرور 24 ساعة على تدفقها".واضاف الخزاعي،ان" موجة السيول محدودة كانت بسبب توقف الامطار على الشريط الحدودي مؤكدا بان السيول رغم محدودية كمياتها الا انها تشكل عامل مهم في انعاش المياه الجوفية لمناطق تعتمد بشكل رئيسي على الابار الارتوازية ي تامين مياه الشرب وسقي الاراضي والبساتين الزراعية".ويعد وادي النفط اهم وديان الحدود التي تتدفق صوبها السيول الموسمية نتيجة الامطار الغزيرة لى الشريط الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انحسار السيول الايرانية بنسبة 80% شرق ديالى بعد 24 ساعة على تدفقها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انحسار السيول الايرانية بنسبة 80% شرق ديالى بعد 24 ساعة على تدفقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).