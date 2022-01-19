صحة كربلاء تتحدث عن الجرعة التعزيزية ونسبة التلقيح ضد كورونا

2022/01/19 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

كشف قسم الصحة العامة في محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نسبة تلقيح بفيروس كورونا وصفها بالجيدة، موضحا موقف الجرعة الثالثة.

وقال مدير قسم الصحة العامة في كربلاء خالد الاعرجي لـ(بغداد اليوم) "حققنا نسبة تلقيح جيدة تقترب من الهدف الموضوع "، موضحا ان "نسبة التلقيح بفيروس كورونا في كربلاء وصلت الى 37٪؜ وهي قريبة عن الهدف الذي وضعته دائرة الصحة، فهنالك اقبال واسع على اخذ اللقاح بالفترة الاخيرة وتحديدا بعد تزايد الاصابات ".

واضاف الاعرجي ان "هنالك اقبال جيد على اخذ الجرعة الثالثة وهذا مؤشر ايجابي اخر".

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