رئيس الحكومة اللبناني يزور بغداد

2022/01/19 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى بغداد على رأس وفد وزاري، مبينا أن الوفد سيوقع مذكرات واتفاقيات مع الحكومة العراقية.وقال بوشيكيان، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الاهتمام اللبناني اليوم بالعراق وأسواقه كبير جداً”، مشدداً على أن “هذا الاهتمام ليس مستجدا”.وأضاف، …

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