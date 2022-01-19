2022/01/19 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة لقبض على 12 متهما في قضايا تهريب النفط ومشتقاته أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقبض على 12 متهما في قضايا تهريب النفط ومشتقاته) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقبض على 12 متهما في قضايا تهريب النفط ومشتقاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).