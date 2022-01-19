لواء حرس الحدود الحادي عشر يعثر على مخلفات حربية

2022/01/19 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر لواء حرس الحدود الحادي عشر، اليوم الاربعاء، على مخلفات حربية.وذكر بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “قامت وحدة استخبارات الفوج الثاني/ لواء حرس الحدود الحادي عشر، بتسيير دوريات في قاطع المسؤولية لغرض تأمين القاطع وتفتيش المناطق من المخلفات الحربية، حيث عُثر على بعض المخلفات القديمة”.واضاف انه “تمت إزالتها والحد من […]

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