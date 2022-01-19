2022/01/19 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت وكالة “سانا” السورية بأن 12 عنصرا من قوى الأمن الداخلي تعرضوا لإصابات طفيفة جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة في ريف درعا.وأشارت “سانا”، وتابعتها /المعلومة/، إلى أن التفجير وقع بالقرب من جسر صيدا بريف درعا الشرقي اليوم الأربعاء.وقال مصدر أمني لوكالة “نوفوستي” الروسية إن عناصر الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 12 من عناصر الأمن الداخلي السوري باستهداف حافلتهم في ريف درعا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 12 من عناصر الأمن الداخلي السوري باستهداف حافلتهم في ريف درعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).