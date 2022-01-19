2022/01/19 | 22:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن فض نزاع واعتقال 13 شخصاً شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بملاحقة مرتكبي (الدكة العشائرية) ومطلقي العيارات النارية والعابثين بأمن المواطنين وترويعهم، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقتها لمن تسول له نفسه العبث بأمن وراحة المواطنين".

وأضافت أنه "في هذا السياق تمكنت قوة من اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة من فض نزاع عشائري واعتقال (13) متهما بالدكة العشائرية (اطراف النزاع) احدهم اصيب اثناء النزاع"، موضحة أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات من المواطنين تفيد بوجود نزاع عشائري واطلاق للعيارات النارية ضمن منطقة حي طارق شرقي العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن فض نزاع واعتقال 13 شخصاً شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن فض نزاع واعتقال 13 شخصاً شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).