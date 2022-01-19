الصدر يتهم القوى الخاسرة باستهداف مقرّات الأحزاب: جماعات غوغائية

2022/01/19 | 22:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا إلى كبح جماح هذه الجماعات الغوغائية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعض المحسوبين على القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات باستهداف مقرات الأحزاب التي وصفها بـ"الموالية لحكومة الأغلبية".

وقال الصدر في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنه "لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقًا وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليًا إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع".

وأضاف الصدر: "أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون"، داعيًا ما اسماهم بـ"العقلاء" إلى "كبح جماح هذه الجماعات الغوغائية".

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