محافظ الديوانية يعلن تعطيل الدوام في المحافظة يوم غد

2022/01/19 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يـوم غد الخميس في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة.

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