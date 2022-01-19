توجيهات أمنية من قيادة عمليات البصرة

2022/01/19 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاربعاء، توجيهات أمنية تخص المحافظة.وذكر بيان للقيادة تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “بناءا على توجيهات المراجع تقرر منع حركة الدراجات الناريه بكافة أنواعها من الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي والتأكيد على عدم اركاب شخصين في الأوقات المسموح بتجوالها”.واضاف “كما يمنع حركة […]

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