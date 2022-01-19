2022/01/19 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، القبض على 12 متهما في قضايا تهريب النفط ومشتقاته.وذكرت المديرية في بيان، انه “بعمليات نوعية في مختلف محافظات العراق، مديرية شرطة الطاقة تقوم بضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته، حيث عملت المديرية بإشراف اللواء غانم الحسيني بمختلف توابعها وخلال 24 ساعة وتمكنت من إلقاء على 12 متهما في […]

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