3 محاور جزائرية لفك

2022/01/19 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، الأربعاء، المبعوث الأممي الخاص بالصحراء الغربية، ستافان ديمستورا، الذي يقوم بزيارة للجزائر.

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