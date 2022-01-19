دهون البطن تهدد باصابتك بمخاطر صحية

2022/01/19 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعتبر دهون البطن المعروفة باسم “الدهون الحشوية” واحدة من أكثر التهديدات الصحية التي يتم التقليل من شأنها، فالدهون الحشوية تحيط بالأعضاء في أعماق البطن، يمكن أن يمنع القلب والمعدة والكبد والأمعاء من أداء وظائفهم على النحو الأمثل ويضر بصحتك عن طريق إطلاق السموم والهرمونات في مجرى الدم، هناك خمسة مخاطر من الدهون الحشوية […]

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