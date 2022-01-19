2022/01/19 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية: لا توجد أرقام دقيقة عن أعداد الأميين في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:33

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