الصالحي يعلق على استهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان في كركوك

2022/01/19 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق رئيس الكتلة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء، على استهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان في كركوك.

وقال الصالحي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستنكر الهجوم الذي استهدف مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في منطقة رحيم اوه الكائنة في شمال مركز مدينة كركوك".

ودعا الصالحي الى "إجراء تحقيق سريع لمحاسبة المتورطين في هذه القضية"، مؤكدا على "عدم جعل كركوك ساحة للصراع السياسي بين القوى المتصارعة في مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة".

وافاد ان "امن كركوك خط احمر لا يمكن تجاوزه"، داعيا رئيس الوزراء الى "ضرورة دعم المحافظة بالمزيد من القطعات العسكرية الاتحادية لتعزيز الامن ونشرها ضمن جميع الحدود الادارية للمحافظة ،وتفويت الفرصة لكل من يسعى الى المساس بنعمة الامن والاستقرار التي يتمتع بها اهالي كركوك بجميع مكوناتهم وطوائفهم ضمن مكاسب خطة فرض القانون".

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