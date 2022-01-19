توجيه من مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية يخص توزيع النفط الابيض للمواطنين

2022/01/19 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأصدر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، اليوم الاربعاء، توجيها يخص توزيع مادة النفط الابيض في المحطات الحكومية.

وقال مدير هيئة توزيع بغداد محمد عبد الاله شبر في بيان تلقته (بغداد اليوم): إنه "حسب توجيهات مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، تم الايعاز الى هيئة توزيع بغداد ومدراء الاقسام في جانبي الرصافة والكرخ بقيام المحطات الحكومية وابتداء َ من يوم غد بتوزيع مادة النفط الأبيض للمواطنين وحسب البطاقة الوقودية رقم ( 3 ) المعمول بها حالياَ".

واضاف ان "التوزيع يكون منذ بداية الصباح حتى الساعة العاشرة ليلاَ نظراَ لبرودة الجو وانخفاض درجة الحرارة في العاصمة بغداد"، مشيرا الى انه "ستتم متابعة عملية توزيع النفط في تلك المحطات من قبل مدير الهيأة شخصياَ".

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