2022/01/19 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ak46-Qs3eLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد دخوله العراق.. مطالبات بضرورة توجه المواطنين غير الملقحين لاخذ لقاح المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد دخوله العراق.. مطالبات بضرورة توجه المواطنين غير الملقحين لاخذ لقاح المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).