الاتحاد الوطني الكردستاني يستنكر الهجوم على مكتب شاخوان عبدالله: هذه الاعمال تضر بالعملية السياسة

2022/01/19 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، الهجوم على مكتب النائب الثاني لمجلس النواب، شاخوان عبدالله، مشيرا ان هذه الاعمال تضر بالعملية السياسة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تدين و تستنكر الهجمات الاخيرة التي شنت على مقار بعض الاحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية […]

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