مجتمع الطاقة المتجددة والبيئة عام 2022 - كاظم المقدادي

2022/01/19 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي لماذا الطاقة المتجددة ؟الطاقة المتجددة (Renewable Energy) هي نوع من أنواع الطاقة التي تتولد من مصادر وعمليّات طبيعيّة، دون تدخل الانسان، وتتجدد بصوره دائمه، أي أنها لا تنفد مع الاستهلاك الكبير.



تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها دائمة التجديد وغير محدودة ونظيفة، أي صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها بتاتًا، أو أن تأثيرها بسيط لا يُقارن مع تأثير الوقود الأحفوري( الفحم والنفط) مثلًا.وبذلك فه ......





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