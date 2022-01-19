كتاب صُنِع في الجحيم (2) - ناصر بن رجب

2022/01/19 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانييشكِّك بعض الباحثين في مصداقيّة شهادة لوكس (Lucas)، غير أنّ العرض الذي يقدِّمه يصبّ في نفس المنحى الذي تذهب إليه وثيقة أقدَم، حُرِّرت بعد قليل من إصدار الحِرْم، والتي لم يُعثَر عليها في الارشيفات إلاّ في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.



كان الأخ توماس صولانو إي روبلاس (Tomas Solano y Robles)، وهو راهب أغوسطيني، متواجدا في مدريد عام 1659، بعد عودته بقليل م ......





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