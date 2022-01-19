2022/01/19 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية الذكرى السنوية الأولى لتوليه المنصب، وجد الرئيس الأمريك يجو بايدن نفسه في أدنى نقطة اقتراع خلال فترة ولايته - وهو فأل مقلق للديمقراطيين الذين يحاولون يائسين التمسك بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ هذا الخريف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل: نتائج استطلاع رأي عن شعبية بايدن تنذر بالسوء للديمقراطيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل: نتائج استطلاع رأي عن شعبية بايدن تنذر بالسوء للديمقراطيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).