2022/01/19 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن قسم مكافحة المخدرات في محافظة النجف، اليوم الاربعاء، ضبط نحو 5 الاف علبة من المشروبات الكحولية في الكوفة.وذكر بيان للقسم، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قسم مكافحة المخدرات في النجف الاشرف داهم منزلا لبيع الخمور بالكوفة حي ١٧ تموز”.واشار البيان الى ان “القوات صادرت، ٤٩٢٤، علبة من المشروبات الكحولية”.

ظهرت المقالة ضبط نحو 5 الاف علبة من المشروبات الكحولية في منزل بالكوفة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط نحو 5 الاف علبة من المشروبات الكحولية في منزل بالكوفة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط نحو 5 الاف علبة من المشروبات الكحولية في منزل بالكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).